Reggio Calabria CityTour, gli orari del bus scoperto per il 22 e 23 luglio

ATAM ha comunicato stamani gli orari dell’autobus scoperto con il quale è possibile visitare Reggio Calabria godendo della vista dei punti più belli della città. Si tratta di una linea che permette di scoprire il centro storico di Reggio Calabria in maniera rilassante e suggestiva.

I biglietti possono essere acquistati a bordo rivolgendosi al personale ATAM al costo intero di € 5,00 per gli adulti e di € 3,00 ridotto (per per i bambini da zero a 12 anni), con partenza da Piazza Indipendenza.

Ecco gli orari del CityTour per questo weekend sabato 22 e domenica 23 luglio:

18:00

19:00

Causa lavori nella piazza antistante il Museo Archeologico la “Fermata MUSEO” sarà effettuata alla “Fermata PIAZZA INDIPENDENZA”.