Reggio Calabria, centro storico nel caos: traffico paralizzato e disagi | FOTO

Asfaltare la via Marina in estate, a Reggio Calabria, forse non è una grande scelta. E non c’era bisogno di un grande stratega per capirlo: una città a vocazione turistica, come nostalgicamente amiamo ancora definirci, bloccata nelle sue arterie principali proprio nei mesi estivi non può che finire nel caos. Soprattutto considerando che, non solo in città sono già presenti dei turisti, ma uffici e aziende sono ancora aperti, dunque la gente si sposta per lavoro e per commissioni.

Sono di pochi minuti fa e del primo pomeriggio di oggi le foto della gallery scorrevole in alto che mostrano il traffico in tilt e il caos nei pressi della Posta centrale. Il motivo? I lavori di rifacimento del manto stradale in via Marina. Lavori che, avesse prevalso il buon senso, si sarebbero svolti in primavera, non di certo in estate. I disagi sono numerosi ormai da settimana, e nelle prossime settimane, con l’aumento degli arrivi in città, sarò ancora più caotico e insostenibile. Che il relax estivo reggino abbia inizio!