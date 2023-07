Reggio Calabria patria dei cartoni animati: da Ratatouille a Stuart Little, quanto amore per i topi | VIDEO

StrettoWeb

Reggio Calabria non smette mai di stupire. Ogni giorno, e anche più volte al giorno, da gennaio a dicembre, ma soprattutto in piena estate, si susseguono annunci straordinari su eventi di ogni tipo, siano essi musicali, sociali, culturali, cinematografici. Così tanti che facciamo anche fatica a stargli dietro. Ma è il giusto merito a una città civile, pulitissima, dotata di ogni tipo di servizio e per questo in grado di accogliere le personalità più importanti e conosciute da ogni angolo del pianeta.

E così, se a Dubai sono costretti a dotarsi di una pista da sci artificiale, non potendosene permettere una naturale – a causa del clima – a Reggio Calabria si è deciso di mettere in scena – per arricchire la già grandiosa offerta turistica – un set cinematografico di alto livello. Protagonisti? I catoni animati. Da Ratatouille a Stuart Little, passando per i simpaticissimi e amatissimi Topolino e Minnie, la città si ricopre amante dei topi e li osserva con stupore. Per ogni protagonista che si rispetti, però, è necessario uno scenario degno al contesto. E così si è ben pensato di formare attorno a loro la giusta scenografia: montagne di immondizia, strade dissestate, tombini divelti. Oh, attenzione: è tutto inventato, eh! Scenografia, per rendere più adatto il contesto.

E’ possibile, nel video in evidenza, osservare alcune scene che vedono protagonisti i topi sopracitati. Location? Tremulini.