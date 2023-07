Novità a Reggio Calabria, arriva il bus che ti porta al mare: orari e percorsi

StrettoWeb

Col Beach Bus Atam vuole fornire un’incentivo a coloro che vogliono recarsi al mare nelle spiagge della città da Nord a Sud, da Catona a Lazzaro senza avere il pensiero del parcheggio, del traffico e del consumo di carburante. Reggio Calabria centro sarà collegato con le spiagge del Lungomare e poi in direzione Nord con i Lidi di Pentimele, il Lungomare di Gallico Marina, Catona fino alla Spiaggia Kalura, (con le relative spiagge limitrofe). E ancora in direzione Sud, il beach bus sarà utile per raggiungere comodamente le spiagge di Calamizzi e della Sorgente, di San Gregorio e Porto Bolaro, Pellaro le Spiaggie di Bocale con i lidi, fino ad arrivare a Lazzaro, passando per Lido Sogno e Magna Grecia.

Il servizio è operativo tutti i giorni. Nel 2023 è attivo dal 1 giugno al 30 settembre. Nella gallery scorrevole in alto è possibile consultare gli orari delle corse.

I bambini sotto i 100 cm viaggiano gratis (muniti di documento di riconoscimento ed accompagnati) e anche gli animali di piccola taglia, se dotati di guinzaglio e museruola. Sono previsti anche dei carnet biglietti molto convenienti.

Tariffe

Tariffe 2023 a persona

* Biglietto urbano (75 min.) = € 1,50

* Biglietto urbano giornaliero = € 4,50

Carnet biglietti Con i carnet biglietti hai la possibilità di acquistare in anticipo i biglietti e di risparmiare!

* Carnet 10 biglietti urbani = € 13,8 (solo su app) Ogni carnet è personale e non può essere usato da più persone.

Gratuità

* Bambini < 100 cm gratis;

* Animali di piccola taglia gratis, se muniti di museruola e portati al guinzaglio.

Dove acquistare i biglietti e i carnet:

presso le rivendite

tramite App (ATAM trasporti e Sosta)

a bordo con supplemento

ATTENZIONE: a seconda degli orari potrebbero esserci maggiori corse rispetto a quelle indicate, che Atam invitiamo a scoprire sull’APP e sul SITO.