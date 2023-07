Reggio Calabria: bando per l’affidamento del Mercato coperto di Via Filippini

StrettoWeb

E’ stato pubblicato oggi sul sito web del Comune di Reggio Calabria il Bando di Gara per l’Affidamento in concessione del Mercato coperto di Via Filippini, con proposta di riqualificazione dell’immobile e dei servizi annessi. Il bando è pubblicato all’Albo Pretorio online con pubblicazione n° 4575/2023 – Prot. Gen. 157213/2023.

“Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune di Reggio Calabria, in esecuzione delle Deliberazione della Giunta Comunale n° 211 del 28.12.2020, con proprie Determinazioni n. 4850 del 31/12/2021 e successiva n. 3015 del 28/06/2023 – si legge –; ha indetto una procedura ad evidenza pubblica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Affidamento in concessione del mercato coperto di via filippini, con proposta di riqualificazione dell’immobile e dei servizi annessi“.

“L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa attraverso una proposta di riqualificazione dell’immobile e dei servizi annessi, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice)”.

Obiettivo del bando

“L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è la valorizzazione dell’immobile comunale denominato “Mercato Coperto” sito in via Filippini di Reggio Calabria, affidandolo in concessione pluriennale, a titolo oneroso, attraverso una proposta di riqualificazione dell’immobile e dei servizi annessi, che tenga conto dei seguenti obiettivi strategici:

1. riqualificazione complessiva dell’immobile attraverso interventi mirati di “collegamento” tra l’area mercatale esistente e l’eventuale diversa attività, comunque attinente alla tipologia e destinazione di detto immobile, nella parte restante parte della struttura;

2. riorganizzazione degli spazi mercatali, oggi cessati dall’attività, e relative aree comuni;

3. proposta di destinazione ed uso della parte oggi inutilizzata, con la possibilità di effettiva integrazione con l’attività esistente, anche attraverso uno “scambio” di merci e servizi, nonché attività di formazione professionale;

4. visione globale e armonica dell’insieme, in considerazione dei punti precedenti;

5. nel caso di proposte relative a interventi edilizi interni e/o esterni, individuazione di tipologie di materiali qualificati dal punto di vista della sostenibilità ambientale;

6. utilizzo di materiali e tecnologie ad alta efficienza energetica;

progetto di gestione complessiva dell’immobile e delle attività in esse svolte, esplicando le forme di “coabitazione” e interconnessione tra le varie forme di servizi e funzioni, esistenti e in progetto, con la valutazione del presunto impatto positivo sull’utenza prevista;

8. le attività da sviluppare all’interno dell’immobile dovranno:

a. promuovere politiche volte al rinnovo generazionale anche attraverso la ricerca e la selezione di imprenditori, disposti a compartecipare al piano di sviluppo e di investimento;

b. adottare politiche innovative e formule commerciali “al passo” con una nuova strategia di sviluppo mercatale, introducendo elevati standard qualitativi e tipologici di offerta dei prodotti (DOP, IGT, DOC, DECO), incrementando le attività offerte e prevedendo l’attività di somministrazione;

c. promuovere tematiche collegate alla cultura del cibo, della salute e dell’ambiente;

d. individuare all’interno della struttura uno spazio di coworking con l’obiettivo di ospitare, accelerare e incubare start up operanti nei settori dell’agri food, food tech e dell’innovazione in ambito turistico.

L’obiettivo è, altresì:

• favorire la valorizzazione delle attività produttive tradizionali, fulcro del sistema socio- economico del territorio, partendo da un processo di conoscenza e diffusione della cultura dei prodotti e delle tradizioni locali;

• far perseguire la valorizzazione turistica ed ambientale del quartiere, per garantire una migliore fruibilità dello stesso da parte dei residenti e dei visitatori, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, della promozione, della programmazione di iniziative ed attività culturali e sociali, nonché della valorizzazione del territorio dal punto di vista delle tradizioni locali ed enogastronomiche, attraverso anche la collaborazione con le associazioni del territorio;

• promuovere la formazione professionale e l’orientamento al lavoro, in modo da permettere soprattutto ai giovani di acquisire conoscenze e diventare competitivi nel mercato del lavoro;

• promuovere la cultura della sana alimentazione e del buon cibo, con l’intento di favorire l’avviamento alle professioni artigianali

Oggetto della concessione è l’immobile di proprietà del Comune di Reggio Calabria, delimitato da via Filippini, via Fata Morgana, via Osanna e via Aschenez, individuato catastalmente sul Foglio di mappa n. 126°, particella 908, con ingresso da Via Filippini. (come da Allegato 2 del bando).

La concessione dell’immobile avrà durata di 9 (nove) anni, decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna dell’immobile, allo scadere dei quali scadrà il diritto del Concessionario, senza necessità di preventiva disdetta da parte dell’Ente concedente e senza possibilità di rinnovo.

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire, a pena di esclusione, a mezzo posta, mediante lettera raccomandata con A/R (o raccomandata A/R espresso o posta celere), a mano e/o mediante corriere, entro e non oltre le ore 12:00 del 06/08/2023.

Poiché nel bando è previsto che la domanda di partecipazione deve essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Bando di gara sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 77 del 07/07/2023″.

Per le modalità, requisiti e termini di partecipazione è necessario consultare la versione integrale del Bando incluso di allegati sul sito web del comune.