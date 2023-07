Reggio Calabria: arrivati al porto 489 migranti, 77 sono stati soccorsi in mare

StrettoWeb

Sono 489 circa i migranti arrivati nel porto di Reggio Calabria alle ore 7, con la nave “Dattilo” della Guardia costiera. La maggior parte, 412, provengono da Lampedusa, mentre 77 sono stati soccorsi mentre erano a bordo di un’imbarcazione nel Canale di Sicilia. Altri 200, inoltre, erano stati portati a Messina. Del gruppo di migranti fanno parte 46 donne ed alcuni minori non accompagnati. Sono, in prevalenza, subsahariani, bangladesi, eritrei e tunisini.

I migranti al momento si trovano nell’area portuale in attesa di essere trasferiti. L’attività di soccorso ed assistenza, svolta dalle forze dell’ordine e dai volontari della Protezione civile e della Croce rossa, é stata coordinata dalla Prefettura di Reggio Calabria. Alle ore 16 di questo pomeriggio, 150 migranti verranno trasferiti a Napoli, 200 invece partiranno per la Lombardia ad eccezione di un gruppo che resterà in Calabria.