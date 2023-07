Reggio Calabria, 3 giovanissimi beccati in autostrada dalla Stradale con 13 kg di droga nel bagagliaio | DETTAGLI

StrettoWeb

Tre ragazzi di Bianco (Reggio Calabria) di appena 20, 21 e 22 anni sono stati fermati la scorsa notte dalla Polizia Stradale di Palmi che li ha beccati con 12 kg di droga occultata nel bagagliaio dell’autovettura. Gli agenti della stradale hanno notato la presenza dei tre ragazzi a bordo dell’autovettura entrata nella stazione di servizio di Rosarno sull’A2 Salerno-Reggio Calabria, ma alla vista della volante hanno tentato di fare inversione e fuggire.

Proprio il comportamento dei giovani ha destato il sospetto degli agenti che a quel punto li bloccano e gli chiedono i documenti. Una volta fermati, i tre giovani iniziano ad avere un atteggiamento strano e particolarmente nervoso. Il conducente dell’auto risulta sprovvisto della patente e un altro dei tre risulta avere qualche lieve precedente penale, così i poliziotti decidono di approfondire il controllo e chiedono al titolare del mezzo di aprire il bagagliaio. È li che trovano ben 13 sacchetti di droga – presumibilmente marijuana – da un chilo ciascuno occultati in sacchi neri. I tre ragazzi non avevano mai avuto precedenti per stupefacenti, ma non sono riusciti a fornire spiegazioni e hanno dato versioni contraddittorie e contrastanti. A quel punto sono giunti sul posto i rinforzi della Polizia e i ragazzi sono stati fermati per traffico di droga. L’episodio della scorsa notte conferma l’impegno costante delle Forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole dello Stato.