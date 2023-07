Reggio: boom di ingressi al Museo Archeologico per la Domenica al Museo

StrettoWeb

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria continua a registrare grandi numeri. Oggi sono stati 2203 i visitatori che hanno scelto “un tuffo nella cultura” in questa giornata con ingresso gratuito grazie all’iniziativa “Domenica al Museo”, voluta dal Ministero della Cultura guidato da Gennaro Sangiuliano.

“Fare una visita al Museo nella prima domenica del mese – dichiara il direttore del MArRC, Carmelo Malacrino – è diventato un’abitudine per tanti reggini e calabresi. È quasi un appuntamento fisso, in cui la comunità del territorio si ritrova non solo per rivedere i suoi Bronzi di Riace e di Porticello, ma anche per scoprire le varie novità della programmazione museale. Tanti, in questa prima domenica di luglio, hanno voluto visitare la grande mostra “Per gli dei e per gli uomini. Musica e danza nell’antichità”, che ho avuto il piacere di curare insieme alle archeologhe Angela Bellia e Patrizia Marra. Un affascinante percorso espositivo con oltre 160 opere provenienti da diversi musei, alcune esposte per la prima volta. È il caso, ad esempio, di due kymbala, piccoli piatti in bronzo utilizzati come strumento musicale proprio a Reggio nell’antichità. Un’affascinante e inedita testimonianza di quanto la musica fosse presente e importante anche nell’area dello Stretto“.