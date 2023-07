Reggio, disavventura al centro commerciale: bloccati in ascensore tra caldo e panico, “ci hanno pure rimproverati”

StrettoWeb

Una disavventura, per fortuna senza gravi conseguenze, si è registrata questa mattina a Reggio Calabria, presso il Parco Commerciale “Le Ninfee” sito sul viale Calabria. Un gruppo di persone, infatti, è rimasto bloccato in ascensore (scala mobile guasta). Sotto il caldo atroce di questi giorni, non sono mancati i momenti di panico. Ma, dopo aver risolto il problema, le vittime dell’episodio sono state anche “rimproverate” per la troppa agitazione.

Uno dei componenti presenti all’interno dell’ascensore ha così deciso di denunciare l’accaduto attraverso le pagine di StrettoWeb. “Scrivo la presente – si legge – per informare di un fatto accaduto nella mattinata di oggi presso il Parco Commerciale “Le Ninfee” sito sul viale Calabria. A causa del non funzionamento delle scale mobili, i clienti devono usare l’ascensore. Io e altre tre persone siamo rimaste bloccate, a causa di un guasto al macchinario, per una dozzina di minuti. Si è generato un po’ di panico. Situazione resa ancora più grave dal caldo atroce di questi giorni, accentuato dal ritrovarsi in uno spazio così ristretto”.

“Siamo riusciti a metterci in contatto con un operatore – si legge ancora – che ha mandato alcuni membri della sicurezza a liberarci. Una volta risolta la situazione, siamo stati anche ‘rimproverati’ per la troppa agitazione mostrata, quasi avessimo esagerato. Facile dirlo dal di fuori… sarebbe bastato mettersi nei nostri panni e mostrare un po’ di empatia. Cosa sarebbe successo se una persona avesse accusato un malore? Se ci fosse stata una donna incinta, o un bambino piccolo?”, conclude il cittadino ponendosi queste domande. Per fortuna non è accaduto nulla di tutto ciò, ma l’agitazione è nata proprio a causa delle possibili conseguenze.