Reggio: arrivati al Porto i 500 migranti provenienti da Lampedusa, tanti neonati e minori | FOTO

Sono appena arrivati al Porto di Reggio Calabria a bordo della nave Cassiopea i 500 migranti (moltissimi neonati e minori) provenienti da Lampedusa, dove la situazione all’hotspot è al limite. E’ l’ennesimo sbarco che avviene in riva allo Stretto e di certo non sarà l’ultimo alla luce dell’emergenza profughi in intensificazione negli ultimi mesi.