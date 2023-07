Reggina, gli ultrà non ne possono più: arriva l’annuncio, “il tempo delle chiacchiere è finito”…

StrettoWeb

A tutto c’è un limite. Manifestazioni, richieste, proteste civili. I primi a pagare la situazione in casa Reggina sono i tifosi. C’è chi si è sfogato sui social, chi è rimasto in silenzio. E poi ci sono gli ultrà, che hanno fatto sentire la propria voce solo attraverso l’evento in Piazza Duomo di qualche settimana fa.

E adesso? Adesso i Diffidati Liberi lanciano un annuncio che sa tanto di ultimatum: “I ragazzi della Sud chiamano a raccolta la tifoseria per importante riunione domani 20 luglio alle ore 21 in Piazza della Pace (alle spalle della Sud). Si raccomanda la presenza di tutti. Il tempo delle chiacchiere è finito“, si legge nella nota.