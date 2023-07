Reggina, udienza in corso al Coni. E fuori dalla sede tifosi amaranto con sciarpe e bandiere

StrettoWeb

E’ in corso l’udienza, presso la sede del Coni di Roma, su cui poi si pronuncerà il Collegio di Garanzia dello Sport relativamente al ricorso presentato dalla Reggina contro l’esclusione dalla Serie B deciso dalla Federazione. Dopo il semaforo rosso di Covisoc e Consiglio Federale, oggi un’altra tappa importante, prima dell’inizio del raduno amaranto previsto al Sant’Agata per giovedì 20. In caso di ricorso respinto, il club poi ricorrerà al Tar, la cui udienza è prevista per il 2 agosto.

Intanto, proprio fuori dalla sede del Coni di Roma, si sono riuniti alcuni tifosi della Reggina con sciarpe e bandiere. Sui social era stata lanciata l’iniziativa, che qualcuno ha seguito alla lettera magari perché residente proprio nella capitale. Tra questi, anche alcuni componenti del gruppo ultras Old School Reggina, che ha postato alcune foto che riportiamo a corredo dell’articolo.