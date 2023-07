Ex Reggina, gioia per Thiago Cionek: è diventato papà

StrettoWeb

Thiago Cionek è diventata papà. E’ stato lui stesso ad annunciarlo sui social con la foto del piccolo e il messaggio: “Benvenuto al mondo figlio mio. Benvenuto al mondo figlio nostro”. C’è anche il tag alla dolce metà, la mamma, Justyna Lamirowska.

Il difensore di nazionalità brasiliana e polacca, dopo tre anni alla Reggina, non ha rinnovato il contratto con gli amaranto in scadenza lo scorso giugno. Negli ultimi giorni però, sempre dai social, è stata notata la sua presenza a Reggio Calabria. Seppur individualmente, infatti, il giocatore si sta allenando nella sua casa che affaccia in Via Marina. Da capire se ha intenzione di rimanere comunque qui con la famiglia, oppure se sta aspettando le evoluzioni della vicenda Reggina, con possibilità magari di riavvicinamento.

Intanto, però, Cionek si gode la gioia del primo figlio. Anche dalla redazione di StrettoWeb giungano i più sinceri auguri a lui e a tutta la famiglia.