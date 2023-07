Reggina, la storia eloquente di Taibi. Ripepi: “i calciatori hanno messo 100 euro ciascuno per il cibo”

StrettoWeb

Che la situazione in casa Reggina sia drammatica lo scriviamo da giorni. Carenza dei servizi essenziali, silenzio totale della proprietà, calciatori costretti ad allenarsi in condizioni estreme, dirigenti che si dimettono. Il gruppo squadra, con Inzaghi e lo staff, sono rimasti soli con Taibi, l’unico a fare da collante. E proprio Taibi, sui social, ha voluto esaltare i giocatori: “l’orgoglio e la dignità di chi non molla mai, onore a voi uomini veri”, ha scritto ripostando una foto della squadra mentre si allena al centro sportivo.

Ancor più grave, però, è la dichiarazione del Consigliere Massimo Ripepi nel corso del Consiglio Comunale di Reggio Calabria. “ci hanno preso in giro, Cardona è in silenzio totale cosi come Saladini”, afferma. “Non pensate che la soluzione sia il tizio di Roma”, il riferimento a Ilari. E poi: “i migliori stanno andando via tutti, figuratevi che i calciatori hanno messo 100 euro ciascuno per mangiare per il ritiro“, ha aggiunto, ribadendo la grave situazione descritta qualche giorno fa – e ribadita oggi – relativa alla carenza di cibo e alle riserve in dispensa che scarseggiano.