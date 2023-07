Reggina, Don Zampaglione: “restiamo uniti, troveremo tutti insieme la strada per risorgere”

StrettoWeb

“In questi giorni difficili, amari per tutti i tifosi della Reggina, bisogna in primo luogo evitare che la rabbia prenda il sopravvento. Bisogna restare razionali, anche se rimanere sereni è difficilissimo. La mia impressione è che noi tifosi, o l’opinione pubblica se si preferisce, non sia a conoscenza di tutta la verità”. Queste le riflessioni di don Giovanni Zampaglione direttore dell’Ufficio diocesano sport turismo e tempo libero dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova

“Quel che resta è la paura che, come sempre, siano i tifosi a pagare il loro amore per la squadra del cuore. Restiamo uniti, restiamo un popolo: troveremo tutti insieme la strada per risorgere. Troveremo un presidente che, vedendo la nostra unità e determinazione, vorrà prendere nelle proprie mani la situazione e continuare una storia troppo bella per finire, la storia della Reggina”, conclude don Zampaglione.