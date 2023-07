Reggina, il gruppo Old School arrabbiatissimo: “vogliamo chiarezza, poi pagate e andate via”

StrettoWeb

Hanno seguito la Reggina in lungo e in largo per l’Italia. Tante trasferte, tanti weekend insieme, a cementare un rapporto che ha come unico scopo quello di supportare i colori amaranto. Ora si sentono delusi, profondamente, un po’ come tutti. Stiamo parlando del gruppo di tifosi Old School Reggina, che oggi ha diramato un comunicato in seguito all’esclusione del club dello Stretto alla Serie B da parte della Covisoc.

“Alla società Reggina 1914 o meglio… quello che resta… Crediamo sia giunto il momento di parlare e soprattutto chiarire la situazione che si è venuta a creare – comincia la nota – Avete predicato la trasparenza e la legalità e tanto avete fatto che alla fine vi siete dissolti. Ora è il momento di essere presenti e comparire pubblicamente, davanti alle tv, ai giornalisti e soprattutto a noi tifosi amaranto che abbiamo sempre amato e seguito questa squadra nel bene e nel male della sua storia ultra centenaria”, aggiunge il gruppo-

“Siamo stufi di non avere chiarezza e vogliamo sentire la nostra voce e fare le nostre domande. Perché non ci bastano dei comunicati per capire cosa succede e come si evolverà la ‘questione Reggina’. Noi ci siamo e ci saremo, voi siete di passaggio (prima pagate e poi ve ne andate, grazie). Speriamo che questo messaggio venga divulgato in tutti i social e le testate giornalistiche e si organizzi nell’immediato una conferenza stampa aperta a tutti nella nostra città”, si chiude la nota.