Reggina, nuova istanza arbitrale di Alessandro Moggi

StrettoWeb

“Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto una istanza arbitrale, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, presentata dall’Agente Sportivo Alessandro Moggi contro la Reggina 1914 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù del contratto di mandato, stipulato in data 19 luglio 2022, tra la società intimata e il suddetto istante, finalizzato al tesseramento del calciatore Joel Chukwuma Obi“.

E’ quanto si legge in una nota sul sito del Coni. Il procuratore Alessandro Moggi ha presentato una nuova istanza arbitrale contro la Reggina a distanza di qualche mese da quella presentata ad aprile. Allora era per Agostinelli e Obi, due suoi assistiti; oggi è solo per l’esperto centrocampista. Qualche mese fa, si ricordi, era ancora in vigore il noto diniego del Tribunale di Reggio Calabria, che non si è era ancora espresso sull’omologa e quindi vietava i pagamenti non ritenuti di continuità aziendale. Ora l’omologa è esecutiva e i pagamenti sono autorizzati. Tra l’altro l’istanza è relativa al tesseramento del giocatore, avvenuto esattamente un anno fa.