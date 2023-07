Reggina, i primi calciatori arrivano al Sant’Agata spaesati e abbandonati. Giovedì saranno 21: anche Santander ha rescisso

StrettoWeb

Mai nella storia c’è stato un raduno così triste per la Reggina: i primi calciatori sono arrivati al Centro Sportivo Sant’Agata per le visite mediche decisamente spaesati, e dopo aver salutato i pochi presenti sono tornati nelle loro abitazioni. Lo stato d’animo è di smarrimento e abbandono: l’unico punto di riferimento è Massimo Taibi, per il resto non c’è nessuna figura della società a guidare il gruppo. Una situazione simile a quella che la squadra ha subito negli ultimi mesi della passata stagione, quando però c’erano almeno le scadenze delle partite settimanali. Piacevole sorpresa, ritrovare alcune figure operative che nonostante siano senza contratto – completamente dimenticati dal club – hanno comunque deciso di essere presenti per sostenere i ragazzi nelle loro attività tecniche.

Intanto la rescissione di Santander è cosa fatta: i calciatori convocati per il raduno sono quindi 21 e non più 22. Domani completeranno le visite mediche coloro che non si sono presentati oggi, poi l’appuntamento per tutti è alle 13:00 di giovedì 20 luglio quando dopo il pranzo è previsto l’allenamento (molti dubbi sulla possibilità di effettuarlo con un clima ancor più rovente di oggi, per giovedì sono previsti circa +42°C). A tal proposito, Inzaghi tornerà a Reggio proprio giovedì mattina.

L’elenco dei calciatori convocati

Simone Colombi Tommaso Aglietti Devid Eugene Bouah Giuseppe Loiacono Riccardo Gagliolo Michele Camporese Emanuele Terranova Damiano Franco Gianluca Di Chiara Daniele Liotti Zan Majer Joel Obi Lorenzo Crisetig Lorenzo Gavioli Yassine Ejjaki Alessandro Lombardi Luigi Canotto Federico Ricci Emanuele Cicerelli Rigoberto Rivas Andrey Galabinov