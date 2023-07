Ex Reggina, Hernani rinnova col Parma ma non dimentica Reggio: “grazie a squadra, staff e città”

StrettoWeb

Tecnicamente, forse solo dopo Menez, il più forte e più “bello” da vedere. Dopo annate così così, Hernani è rinato a Reggio Calabria, sotto la guida di Inzaghi. Arrivato a ridosso del gong in estate, ci ha messo qualche settimana a carburare, ma poi non è più uscito fuori dalle rotazioni della Reggina. Grande protagonista della stagione, ha messo a segno 7 reti.

In riva allo Stretto ci era arrivato in prestito, ma il club avrebbe fatto di tutto per trattenerlo – su richiesta in primis di Inzaghi – se realmente si fosse dato seguito coi fatti alle parole che questa proprietà ha rilasciato per mesi. La famosa asticella che il mister voleva alzare sarebbe partita da una sua riconferma, sempre a patto che il Parma avesse voluto. La società ducale, che ne detiene la proprietà, anche per via della bella stagione alla Reggina ha infatti deciso non solo di trattenerlo, ma anche di rinnovargli il contratto.

Il brasiliano però, sui social, ha voluto ringraziare Reggio Calabria. Non dimenticherà l’annata trascorsa qui e lo ha detto già più volte pubblicamente: si è trovato bene, si è divertito ed è calcisticamente “rinato”. “Grazie a tutta la squadra, allo staff e a tutta la città”, ha scritto su Instagram pubblicando una foto di lui con la maglia amaranto che applaude ai tifosi dopo una vittoria.