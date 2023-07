Reggina, Fabrizio Condemi indica l’unica possibile speranza: “se Saladini…”

La Covisoc ha escluso la Reggina dalla Serie B. L’iscrizione, per l’organo di controllo, non è valida. Ora partirà la sequela di ricorsi. L’esperto Fabrizio Condemi, intervistato da StrettoWeb qualche giorno fa, è intervenuto nuovamente sulla questione con un post su Facebook. Per fare cosa? Indicare quella che probabilmente è l’unica via per avere una speranza in sede di ricorso. Pubblichiamo integralmente l’intervento:

Penso e ripenso e qualcosa non torna. E quando qualcosa non torna mi dico sempre “stai certamente facendo un errore”

“Oppure non stai considerando qualcosa!”

E dubiti.

Dubiti di tutti.

Di tutto.

FIGC, Saladini, mancanza di Sindaco, ecc.

Poi torni a pensare e… come una illuminazione arrivi a chiederti…:

“E se fosse tutto più semplice? Molto più semplice?”

A quel punto parte una conversazione tra me (IO) e la mia coscienza (CO), esattamente come fossimo in due: io con le mie certezze e la mia coscienza con mille dubbi ed interrogativi!

“Ovvero???” chiedo alla mia coscienza.

IO: “In punta di diritto …”

CO: “si ma diritto nel calcio abbiamo imparato che non c’è ne è molto!”

IO: “ il Rispetto delle norme nazionali deve garantire che…”

CO: “si ma il calcio se ne infischia, ha questo potere, lo sa bene, lo esercita e nessuno si pone mai di traverso!”

IO: “Si ma la Reggina è nell’alveo del tribunale e pertanto…”

CO: “Ma Agnelli? Proprietario della Exor tra le più grandi e ricche imprese al mondo? Ha pestato i piedi a Ceferin con la storia della Superlega e Ceferin, al pari di un Putin qualsiasi, lo ha attaccato fino a spazzarlo via. Premio all’Italia: Gravina n.2 in UEFA!”

IO: “E allora la Reggina è spazzata via? Secondo questo ragionamento estremamente banale e semplice, la Reggina non avrebbe scampo, avendo attaccato di petto (e col sorriso smagliante a 136 denti) la FIGC!”

CO: “Nessuno vuole male alla Reggina come nessuno vuole male alla Juventus……….”

IO: “ si… in effetti… ci sta… fuori Agnelli, tutto ok, magari la Juve da ora in avanti la tratteranno normalmente… senza additarle plusvalenze di compravendite fatte da sola, senza nessun’altra squadra… quindi fuori Saladini sarà così anche per noi???”

IO: “Ma non si può … significa ridurre tutto ad una sorte di -predominio medioevale?-“

CO: “Chiamiamolo come vuoi ma Gazzoni-Frascara col Bologna… morto in attesa di una giustizia giusta;

Gaucci col Napoli in ritiro in montagna e AdL che gli fregava l’altro Napoli a Napoli…;

Campedelli? Aveva ragione ma… il Chievo in terza categoria… aberrante !!! Come immaginare un Reggina-Gebbione… vallo a spiegare agli ultras della Reggina che in tanti dovrebbero scegliere se tifare per la Reggina o per… casa propria…”

IO: “Quindi? Tiriamo la linea è facciamo le somme di questo folle ragionamento…”

IO: “Se saldini paga…”

CO: “Conditio sine qua non!”

IO: “E cede la proprietà della RegginA…”

CO: “Si toglie via…!”

IO: “La Reggina……….”

CO: “La RegginA…? Ci sei quasi…!”

IO: “Può pensare …… al calcio mercato! “

CO: “molto probabilmente…!”

IO: “Possibile che sia così… freddamente e terribilmente semplice???”

CO: “Mi pare sia proprio possibile…”

IO: “E ricorsi, motivazioni , articoli del codice, noif…??? Che fine fanno???”

CO: “Pensa agli ultimi 20 anni

Dal -lodo Petrucci- fatto per Cecchi Gori,

al debito – spalma/Lazio – fatto per Lotito;

Dai 5milioni dati da Tavecchio a Cassano & compagni del Parma per fare finire il campionato al Parma senza più proprietà (quando le NOIF dicevano e dicono che non si può fare!);

dall’operazione a limite della legalità (per essere buoni) di Berlusconi per cedere il Milan non si sa a chi…, ai Cinesi dell’Inter che hanno un debito grande quanto il PIL della Calabria ma che per rispetto della superpotenza (o forse perché i bilanci sono scritti in cinese) nessuno osa chiedere se pagano o meno…

In tutto questo… Quanti diritti, codici, NOIF, semplice -democrazia- vediamo???”

IO: “bhe si dai ci sono tribunali FIGC, giudici federali, che scrivono sentenze …”

CO: “ricorda quando sei andato a difendere la Reggina Contro la Salernitana in FIGC! Opulenza, magnificenza , sembrava di essere in un regno dalle mille e una notte e poi… – dottore transiamo sennò perde…- e in effetti… “

IO: “si ma le sentenze che poi…”

CO: “hai mai letto una sentenza degli organi federali priva di errori? Di aberrazioni del diritto? Di arrampicate sui muri tipo l’uomo???”

CO: “ma poi … la covisoc di ieri… dieci ore chiusi in una stanza, in quel regno incontrastato della FIGC… professori universitari… (peraltro pagati 10.000 euro l’anno… figurati l’autonomia e terzietà… nel regno dei milioni…) che scrivono corbellerie in contrasto con la base del diritto più comune (e che non avrebbe superato l’esame scritto di italiano per la licenza media!)”

IO: “ok. Non mi pare possibile ma… quadra perfettamente…

Io che studio, elaboro, sguazzo tutto il giorno tra articoli e codici, analizzo … ma…

Vediamo:

Saldini paga +

Saladini cede la Reggina =

Reggina in B e fine dei guai!”

CO: (esulta)

IO: “Meno male che c’è Bukowski che mi dice che se ho dubbi sono intelligente perché avrei cominciato a dubitare anche di me… o della mia coscienza …

Oggi è così, e mi hai convinto, cara Coscienza ma solo perché è sabato sera e ho un cerchione alla testa!”

CO: “cerchio… alla testa!”

IO: “e vabbè se devo ragionare come la FIGC un errore concedimelo !”

CO “ok!”