Reggina, Fabbian saluta i reggini: “resterete sempre nel mio cuore”

Mentre da un punto di vista sportivo, la Reggina sta attraversando una fase estremamente delicata con l’estromissione dalla Serie B, arrivano i saluti di un grande protagonista della stagione appena conclusa. Giovanni Fabbian, scuola Inter, è stato sicuramente uno dei punti di forza della squadra di Inzaghi, avendo messo in campo sostanza e tanti goal.

Sul proprio profilo instagram il talento nerazzurro lascia un pensiero sulla stagione appena conclusa: “è stato un anno magnifico ricco di tante nuove emozioni, esperienze e insegnamenti che porterò sempre con me, dentro e fuori dal campo. Grazie Reggio, grazie Reggini, per avermi accolto nel migliore dei modi in questa mia prima esperienza tra i grandi, per avermi sostenuto e accompagnato in questa splendida avventura che rimarrà indelebile nel mio cuore”.