Reggina, ex calciatore scende in campo per salvare la squadra

StrettoWeb

L’estromissione dalla Serie B della Reggina sta mobilitando l’opinione pubblica reggina e non solo. Il passaggio di proprietà da Felice Saladini al gruppo Guild Capital di Marco Quaranta avverrà solo con il mantenimento della categoria, altrimenti il preliminare di cessione firmato sarà solo carta straccia con il rischio concreto di fallimento dietro l’angolo.

Un ex calciatore della Reggina (all’attivo 22 presenze ed 1 goal), Desiderio Garufo, si fa promotore di un’iniziativa per salvare la società. Sul suo profilo facebook, Garufo scrive: “Manifestazione social Salviamo la Reggina. Mi rivolgo a tutti i tifosi ed appassionati di calcio, La Reggina è un patrimonio che va oltre la squadra di club, la Reggina siamo noi, la nostra città, il nostro territorio, le nostre tradizioni. Non lasciateci soli Cara FIGC vi stiamo affidando una figlia, trattatela bene. Sempre con voi uno di voi. Forza Reggina”.

Tanti sono stati i commenti sotto il post di apprezzamento per l’ex calciatore a cui la Reggina e Reggio Calabria è rimasta evidentemente del cuore.