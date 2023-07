Reggina esclusa, Tansi: “ancora una volta Calabria penalizzata dal potere del Nord”

StrettoWeb

“Sono molto amareggiato per l’esclusione della Reggina Calcio dal campionato di serie B. Ancora una volta la Calabria viene penalizzata dalle logiche dallo strapotere nordista“. Anche Carlo Tansi esprime un pensiero, sui social, sull’esclusione della Reggina dalla Serie B. L’ex candidato Governatore se la prende con il potere del nord, mentre altri, tra cui Massimo Canale, accusano i vari imprenditori che negli ultimi anni hanno “usato” la Reggina.

Gli alibi, per Saladini, sono finiti da tempo, al di là del potere del Nord. Il potere del Nord è lo stesso che ha fatto fuori il Lecco, che è del Nord, in quella che – in questo caso sì – può essere definita una vera e propria ingiustizia. La Reggina ha tirato troppo la corda, pur provando a far valere le proprie ragioni, come farà in sede di ricorso, ma chi si mette contro il mondo dello sport – e perlopiù scompare dai radar, non facendosi vedere e perdendo credibilità – alla lunga la paga cara.