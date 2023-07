Reggina esclusa dalla Serie B: interviene Denis. Ed è durissimo

StrettoWeb

Qualcosa aveva fatto intendere, qualche giorno fa. Come se avesse strane (e brutte) sensazioni: “la Reggina non è un giocattolo”. Era il messaggio di German Denis. Per Saladini, per chi aveva e ha in mano il “giocattolo”. Perché poi, alla fine, così è stato trattato.

E oggi El Tanque, mai dimenticato nonostante un addio così così, lancia un altro messaggio. Ancora più duro. A difesa non dei personaggi, ma della Reggina, della città, di quella piazza che lo ha acclamato e a cui lui ha dato tanto: “Indossare questa maglia è una responsabilità e un privilegio, dev’essere rispettata. Forza Reggina”, ha scritto sui social poco dopo la notizia dell’esclusione dalla Serie B.