Reggina esclusa dalla Coppa Italia: al suo posto entra il Crotone | CALENDARIO e TABELLONE

In attesa di decisioni sul campionato, tra dubbio rinvio, ricorsi, audizioni, udienze, nel mare di interrogativi la Reggina ha una certezza, la prima e unica al momento: non parteciperà alla Coppa Italia. La Lega Serie A ha infatti stilato calendario e tabellone, decidendo – a differenza del campionato, le cui X e Y identificano al momento le caselle da riempire tra Reggina/Brescia e Perugia/Lecco – di non inserire nessuna di queste quattro squadre. Al loro posto entrano di diritto altre compagini, dalla Serie C.

Per uno strano scherzo “geografico”, a sostituire la Reggina sarà ad esempio il Crotone, secondo in classifica nel girone C di Serie C ma eliminato ai playout e quindi ancora in terza serie. I pitagorici affronteranno la Cremonese, retrocessa in cadetteria e inizialmente avversario della Reggina da tabellone. La competizione comincerà sabato 5 agosto, con Catanzaro-Foggia (ore 18 al Luigi Razza di Vibo). In caso di vittoria, la squadra di Vivarini andrebbe a Udine l’11 agosto. Crotone a Cremona, come detto (il 14 agosto alle 17.45), mentre dall’altra sponda il Palermo va a Cagliari giorno 12 agosto.

Reggina fuori dalla Coppa Italia: era successo solo una volta

Il calendario ufficiale significa che, anche in caso di riammissione, la Reggina non potrà comunque prendere parte alla competizione. Ed era successo solo una volta nella storia: nel 2015, anno del fallimento e che ha poi portato alla ripartenza.

Coppa Italia 2023-2024, tabellone e calendario