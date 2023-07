Reggina, ancora dimissioni: va via anche Giuseppe Geria, Responsabile del Settore Giovanile

StrettoWeb

E mentre dall’esterno sembra tutto tranquillo, bello, lindo, colorato e profumato – con comunicati dai tanti punti interrogativi (a proposito, si attende la conferenza stampa annunciata nel comunicato di qualche sera fa) – all’interno la situazione resta complicata. Il riferimento è alla Reggina e alla precarietà di questi giorni al Sant’Agata, centro sportivo che ogni giorno che passa perde sempre più pezzi. Dopo Pippo Sapienza e Filippo Mazzù, e dopo le dimissioni del Segretario Generale Salvatore Conti, oggi sono arrivate anche quelle del Responsabile del Settore Giovanile Giuseppe Geria.

Quest’ultimo era tornato in riva allo Stretto qualche mese fa, dopo un corteggiamento più o meno lungo: tra gli artefici del periodo d’oro di Lillo Foti – ai tempi in cui “sfornava figli del Sant’Agata” – a lui era stato dato il compito di rifondare l’intero settore, negli ultimi anni abbastanza “trascurato”. Non sarà così, dal momento che anche lui va via, nonostante il lungo contratto, a causa dell’incertezza generale provocata da una società talmente trasparente che è scomparsa (e che aveva promesso, ma non solo a lui, ben altro in termini di obiettivi e ambizioni).

In tutto ciò la piazza continua a soffrire e a imprecare, anche se una parte di tifosi, anziché arrabbiarsi con chi ha provocato tutto questo, se la prende con chi diffonde notizie, raccontando lo stato delle cose, senza comprendere che l’obiettivo è proprio quello – in questa maniera – di smuovere le coscienze di un personaggio la cui presenza è ormai avvolta nel mistero. E’ chiaro e scontato che la prossima tappa sia quella del Tar, ma fino al 2 agosto è necessario anche mettere in condizione il gruppo squadra (stoico) di allenarsi in maniera agevole. Ciò, però, non sta accadendo.