La Reggina esce allo scoperto: il comunicato ufficiale dopo il ricorso respinto dal Coni

Il Coni conferma la sentenza federale: Reggina fuori dalla Serie B. Il Collegio di Garanzia dello Sport si è espresso in serata, dopo l’udienza di questo pomeriggio. Il club amaranto, come prevedibile, andrà avanti nei ricorsi. “Abbiamo appreso con amarezza la decisione del Collegio di garanzia del Coni che ha respinto il nostro ricorso contro l’esclusione della Reggina dal campionato di Serie B. Nel prendere atto della decisione dell’autorità sportiva – si legge sul sito ufficiale amaranto – ribadiamo la convinzione di essere nel pieno diritto sancito dalla giustizia dello Stato ad essere ammessi al torneo che abbiamo conquistato sul campo e con il rispetto delle norme”.

“In coerenza con il percorso sin qui portato avanti proseguiremo nell’iter giudiziario, fiduciosi che l’esito finale di questa rivendicazione di giustizia renderà onore all’impegno sin qui dimostrato dalla Società e dai tifosi che in queste ore ci stanno sostenendo”, si chiude la nota. Questo significa, dunque, ricorso al Tar, previsto per il 2 agosto. Anche per questo atto, però, si attende la mossa ufficiale.