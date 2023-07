Ragusa, scoperti dieci lavoratori irregolari e due in nero con reddito di cittadinanza

StrettoWeb

I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, nell’ambito delle costanti attività ispettive svolte a contrasto del sommerso da lavoro, hanno controllato sei società operanti nel settore della fabbricazione e commercializzazione di imballaggi per uso ortofrutticolo.

In particolare, i militari della Compagnia di Vittoria hanno individuato 10 lavoratori irregolari e 2 lavoratori in nero, questi ultimi risultati componenti di nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza: l’indebita percezione è stata segnalata all’INPS per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

Le attività ispettive si sono concluse con la segnalazione all’Ispettorato del lavoro di 3 titolari d’azienda e con l’irrogazione di varie sanzioni amministrative per un ammontare massimo di oltre 37.000 euro.