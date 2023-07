Quindicenne reggino astro nascente della boxe azzurra: andrà ai campionati europei

StrettoWeb

La boxe italiana sta avendo, senza ombra di dubbio, forte vitalità e crescita, con un sensibile incremento dei giovani che si avviano alla pratica pugilistica. Questo trend di crescita continua, avviato dalla Federazione Pugilistica Italiana, si sta traducendo nella fioritura di nuovi giovani talenti, ed uno di questi risponde al nome di Santo Ielo.

Santo Cristian Ielo, 15 enne di Pellaro, popoloso quartiere di Reggio Calabria, è un rampante combattente tesserato per la ASD AMARANTO BOXE, allenato dal padre Paolo e seguito anche dal tecnico Salvatore Pace, convocato con la Nazionale Azzurra per disputare il Campionato Europeo presso l’Olympia Sport Hall di Ploiesti (Romania) in programma dal 19 al 31 luglio.

Il suo punto di forza principale è l’altezza, che sfrutta pienamente con il suo allungo, tenendo lontano gli avversari. In Italia non ha rivali nella sua categoria di peso, tanto è il dominio assoluto che impone.

A livello di palmarès, l’azzurrino ha ottenuto, solo dall’inizio dell’anno, una medaglia d’oro al torneo nazionale “Round Robin” nella categoria dei superwelter, la medaglia d’argento ai “Campionati Italiani” nella categoria dei pesi medi e adesso disputerà questi “Campionati Europei” nella categoria dei mediomassimi. Un salto di categorie che non hai mai compromesso le prestazioni del giovane pugile grazie al lavoro certosino svolto dal nutrizionista e dietologo che lo ha in cura il dottor Domenico Prestia.

A distanza di quasi venti anni, dopo il Campionissimo pugile reggino Francesco Versaci, Santo Ielo è il primo pugile di Reggio Calabria che partecipa con la maglia azzurra ad un Campionato Europeo. Un orgoglio ed un onore per tutta la cittadinanza