Putin: “Mosca rimpiazzerà grano per Africa”

StrettoWeb

Il presidente russo Vladimir Putin ha garantito che Mosca sostituirà il grano ucraino destinato all’Africa. “Voglio rassicurare che il nostro Paese è in grado di sostituire i cereali ucraini su base commerciale e senza alcun costo, soprattutto perchè ci aspettiamo un altro raccolto record quest’anno“, ha scritto il capo dello Stato in un articolo pubblicato sul sito del Cremlino, intitolato “Russia e Africa: unire gli sforzi per la pace, il progresso e un futuro prospero”.