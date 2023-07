Protocollo d’intesa tra l’Ente Autonomo Regionale “Teatro di Messina” e la Brigata “Aosta”

StrettoWeb

Verrà siglato domani al Teatro “Vittorio Emanuele” di Messina il rinnovo dell’accordo tra Ente Autonomo Regionale “Teatro di Messina” e Brigata Meccanizzata “Aosta”.

L’intesa, sottoscritta dal dottor Orazio Miloro, presidente dell’Ente culturale messinese, e dal generale di brigata Maurizio Taffuri, comandante dell’Aosta, prevede per un ulteriore anno la collaborazione all’insegna della musica, della promozione dei valori distintivi delle Forze Armate, della solidarietà e dell’integrazione civile.

Un’iniziativa già collaudata a partire dal 2020, che vuole ulteriormente valorizzare i due complessi musicali militari dell’Esercito presenti in Sicilia, la Banda Musicale della Brigata “Aosta” con sede a Messina e la Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani, già noti in tutta la Sicilia per essere stati apprezzati in numerosi eventi sociali, culturali e sportivi, con particolare riferimento a quelli patriottici e che ora avranno rinnovata linfa grazie al partenariato con l’Ente Teatro.

Elemento di novità nell’accordo di quest’anno è la futura collaborazione con il Conservatorio di Musica “Arcangelo Corelli” di Messina che, grazie al suo presidente Egidio Bernava Morante, darà nuovo impulso a questa collaborazione, permettendo di avvicinare i più giovani alla musica e prevedendo percorsi formativi anche per i militari della Brigata Aosta che vorranno approfondire o completare i propri studi.

La Banda della Brigata “Aosta”, un complesso musicale di 35 strumentisti militari, esegue ordinariamente un vasto repertorio che spazia dalle marce militari, che hanno tratteggiato la storia d’Italia, a spartiti di musica classica e a trascrizioni per banda di musica leggera. La Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri della Brigata “Aosta”, costituita da 20 musicanti, dal canto suo, riesce sempre ad emozionare folle di italiani grazie alla rappresentazione delle più popolari musiche della tradizione bersaglieresca, da sempre tanto amata dalle folle, in grado di trasmettere al pubblico e ai giovani i valori dell’Esercito, improntati sull’appartenenza, sulla lealtà, sulla disciplina e sull’etica militare.