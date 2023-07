Prigozhin: “i mercenari della Wagner non combatteranno in Ucraina”

StrettoWeb

Il capo dei mercenari russi Evgenij Prigozhin è stato mostrato in un video mentre accoglie i suoi combattenti Wagner in Bielorussia. “Benvenuti ragazzi…Benvenuti sul suolo bielorusso”, ha detto Prigozhin. Il video è stato girato dopo che era calata la notte ed era possibile distinguere solo quello che sembrava il profilo di Prigozhin. “Abbiamo combattuto con onore”, ha detto Prigozhin. “Avete fatto molto per la Russia. Quello che sta accadendo al fronte è una disgrazia in cui non dobbiamo essere coinvolti”. Prigozhin dice poi ai suoi uomini di comportarsi bene con i locali e ordina loro di addestrare l’esercito bielorusso e di raccogliere le forze per un “nuovo viaggio in Africa”. “E forse torneremo all’Operazione militare speciale in Ucraina) quando saremo sicuri di non essere costretti a vergognarci”, ha detto Prigozhin.