Il Pride 2023 colora Reggio Calabria: l’onda arcobaleno travolge la città | FOTO e VIDEO

Il Pride 2023, organizzato dall’Arcigay “Due Mari”, e in corso dal pomeriggio a Reggio Calabria, sta travolgendo la città con un’onda di colore e allegria. Il corteo è partito intorno alle 18:00, proseguendo sul Corso Garibaldi fino ad arrivare al Waterfront, dove si stanno svolgendo ora i discorsi finali.

Presente anche il presidente nazionale dell’Arcigay Natascia Maesi che ha parlato ai microfoni di StrettoWeb, come è possibile vedere dal video in calce, esprimendo soddisfazione per l’evento. Immancabile la presenza delle istituzioni cittadine, con Angela Martino, assessore alle politiche di genere.

Di seguito, il video e le interviste. In alto è possibile sfogliare la fotogallery con i momenti salienti dell’evento.

Pride 2023 a Reggio Calabria