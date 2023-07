Porti, Saccomanno: “grazie a Salvini stanziati 2,5 milioni per i porti di Gioia Tauro, Vibo e Crotone”

StrettoWeb

“Grazie all’ottimo lavoro del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in arrivo 2,5 milioni di euro per l’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio“. Lo dichiara il coordinatore regionale della Lega in Calabria Giacomo Francesco Saccomanno. “Nello specifico parliamo di 120 mila euro per lavori di nuova realizzazione ed ammodernamento della viabilità di accesso ultimo miglio stradale di Corigliano Calabro. A Crotone, 140mila euro per la realizzazione delle opere in prosecuzione del molo foraneo del porto vecchio, 200mila euro per l’adeguamento statico del molo Giunti, 200mila euro per l’adeguamento statico molo Foraneo, e 450mila euro realizzazione centro polifunzionale da destinare a stazione marittima e sede dell’Adsp”, rimarca Saccomanno.

“Un milione di euro in arrivo a Gioia Tauro per la realizzazione del capannone industriale nella zona ex ENEL. A Vibo Valentia, invece, 200 mila euro rispettivamente per gli interventi di adeguamento statico banchina Bengasi e del molo SUD (Molo Generale Malta – Molo Cortese). Questo è il cambio di passo del Mit per un’Italia che riparte a tutta velocità con innovazione ed efficienza”, conclude Saccomanno.