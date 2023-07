Ponte sullo Stretto, Siracusano: “opera green intitolarla a Berlusconi”

StrettoWeb

“Oggi le realtà dei fatti ci impone di riprendere il progetto in modo serio. Il ponte è un’opera green che ridurrà l’inquinamento oggi prodotto dalle navi, unito a nuova ferrovia. Via quella tassa occulta che è l’insularità. Ringrazio l’onorevole Nino Germanà e il sindaco di Messina Federico Basile che sa bene l’impatto benefico dell’opera su Messina in termini di mobilità sostenibile“. A dirlo oggi la sottosegretaria per i rapporti col Parlamento Matilde Siracusano, al Thinkingreen 2023 iniziato oggi a Taormina all’interno della 17esima edizione del Nations Award.

“Il Ponte – prosegue -non sarà autostrada nel deserto, ma un investimento in tutta la Sicilia. Chiamarlo ponte Silvio sarebbe un sogno, l’opera è stata sabotata perché all’epoca fu ritenuta il ponte di Berlusconi. Progetto brutalmente interrotto, ma adesso occorrerà soltanto un anno per ripartire”.