Ponte sullo Stretto, Salini (Webuild): “abbiamo già iniziato l’aggiornamento del progetto, pronti per il via dei lavori”

StrettoWeb

“Penso che il ponte di Messina sia un sogno per gli italiani che deve essere realizzato esattamente come abbiamo trasformato in realtà il sogno dei milanesi” di realizzare la linea 4 della metropolitana. “Spero di poter dire al ministro che siamo pronti per marzo a iniziare fisicamente le opere“. Lo ha detto Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, società capofila del consorzio impegnato nella costruzione della M4, a margine dell’inaugurazione della stazione di San Babila della nuova linea a Milano.

“C’è una legge dello Stato che il ponte si deve fare e come tutte le leggi va obbedita – ha aggiunto – oggi dobbiamo dare il nostro contributo come Webuild perché è previsto che Eurolink, che è un consorzio a cui partecipiamo, rinegozi con lo Stato il contratto, aggiornando il progetto. Noi abbiamo già cominciato le attività di aggiornamento progettuale“.

Per l’ad, “dobbiamo riuscire a fare sì che queste grandi opere non siano solo sfide di terreno politico ma diventino invece vita per i cittadini, futuro per i ragazzi e capacità di attrarre talenti e far vedere al mondo che abbiamo tecnologia in grado di sfidare anche i limiti che ci sono oggi per costruire nel mondo e portarci presto aquesta capacità che abbiamo avuto in passato di essere leader nelle infrastrutture: abbiamo insegnato al mondo a costruire le strade, bisogna solo ricordare ai romani che cosa sono stati nel mondo, e come hanno esportato civiltà attraverso i trasporti. Questo può fare oggi l’Italia ancora, insegnando alle persone come si fanno i ponti“.