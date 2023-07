Ponte sullo Stretto, Furgiuele risponde a Calenda: “si farà, pensi alle beghe con l’alleato”

StrettoWeb

“Calenda pensi alle beghe con il suo alleato, invece che al Ponte sullo Stretto. Con Matteo Salvini al Mit il collegamento tra Sicilia e Calabria si farà, assieme alle ferrovie per le quali sono già pronti più di 22 miliardi. La Lega vuole realizzare tutto quello che è necessario per far risorgere il Mezzogiorno, dando lavoro a ingegneri e operai italiani“. E’ quanto dichiarato in una nota dal deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele, componente della commissione Trasporti. “Spirito ben diverso da quello – sottolinea Furgiuele – dei burocrati che, invasati da pura ideologia, hanno affossato il Sud Italia facendogli perdere denaro e risorse“. Il riferimento è alle dichiarazioni rese ieri a Reggio Calabria dall’ex ministro, secondo il quale l’opera non si farà, come ha Calenda ha affermato anche ai microfoni di StrettoWeb: