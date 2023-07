Ponte sullo Stretto: oggi l’incontro tra il sindaco e l’amministratore delegato Ciucci

StrettoWeb

Il sindaco Federico Basile ha ricevuto oggi pomeriggio a palazzo Zanca l’amministratore delegato della società Stretto di Messina Pietro Ciucci per fare il punto sulle attività in corso e in programmazione per la realizzazione del ponte sullo Stretto. Durante l’incontro è stato avviato fattivamente il dialogo per massimizzare il valore dell’opera per il territorio anche alla luce dello sviluppo del progetto esecutivo del ponte.

“E’ stata una riunione proficua ed interessante – ha dichiarato il sindaco Basile – in quanto abbiamo avviato un’interlocuzione diretta e positiva per la città di Messina, che riveste un ruolo da protagonista nell’esecuzione dell’opera. Questo è il primo di una serie di confronti che con l’avanzamento del progetto ci vedrà sempre più in prima linea”.

Pietro Ciucci, nell’occasione, ha confermato: “Piena attenzione alla cittadinanza di Messina con l’obiettivo di valorizzare al massimo i vantaggi derivanti dal ponte che permetterà la realizzazione dell’area Metropolitana dello Stretto a sottolineare che oggi il ponte, ancor più che in passato, è un’opera del territorio e realizzata per il territorio”.