Policlinico di Messina, la Uil-Fpl chiede la revoca delle “posizioni organizzative”

La Uil-Fpl di Messina, con una nota a firma di Livio Andronico, Maurizio Celona e Giuseppe Costa, rispettivamente segretario generale, segretario organizzativo e responsabile aziendale del Policlinico, chiede la revoca delle posizioni organizzative, perchè ritenute illegittime.

“Premesso che, all’interno di codesto ente, tranne per il personale assunto con Contratto di Istruzione e Ricerca, si applica la normativa contrattuale prevista dal vigente CCNL Comparto Sanità, la Scrivente Organizzazione Sindacale, è venuta a conoscenza che ad alcuni operatori, appartenenti all’Area del Comparto Sanità, sono stati conferiti incarichi di Posizione Organizzativa o Funzioni specialistiche o di Responsabilità applicando il Contratto dell’Istruzione e Ricerca. Ciò premesso, la scrivente organizzazione sindacale, ritiene che tali conferimenti di incarico siano illegittimi, in quanto conferiti in applicazione di un Contratto diverso dal CCNL Comparto Sanità, chiede pertanto, l’immediata revoca sia giuridica, che economica, di tutte le Posizioni Organizzative conferite da codesta amministrazione a personale del Comparto Sanità in applicazione di un CCNL diverso. Si fa presente che, in caso di inerzia, la scrivente organizzazione sindacale sarà costretta a tutelare gli interessi dei lavoratori nelle sedi opportune”. E’ quanto si legge nella nota spedita alla direzione aziendale del Policlinico.