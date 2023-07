Trovato con pistola giocattolo trasformata in arma e droga per 15 mila euro: arrestato

StrettoWeb

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Caltanissetta hanno arrestato un uomo trovato in possesso di una pistola giocattolo modificata in arma da sparo e quasi 1.5 kg di hashish. L’arresto è stato convalidato dal Gip. La Squadra Mobile, nell’ambito del contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nel centro storico di Caltanissetta, così come richiesto dal Questore Giusy Agnello, ha intensificato i controlli.

Domenica sera, avendo avuto notizia che un uomo già noto alla Squadra Mobile, potesse detenere un’arma e della droga veniva disposto un accurato controllo. Il giovane, già in regime di detenzione domiciliare per altri reati, è stato sottoposto a controllo e dalla perquisizione dell’abitazione è emerso che il detenuto deteneva una pistola giocattolo artatamente modificata in arma comune da sparo e, occultata in vari nascondigli, quasi 1,5 kg di hashish e relativo materiale per il confezionamento.

La sostanza sequestrata è stata analizzata dalla Polizia Scientifica ed una volta immessa sul mercato avrebbe potuto essere venduta per oltre 15.000 euro.