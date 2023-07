Piantedosi visita Lampedusa: “puntare sul rimpatrio dei migranti”

StrettoWeb

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ed il commissario europea agli Affari Interni Ylva Johansson hanno visitato, nella giornata di oggi, l’hotspot di Lampedusa. Una struttura, quella di contrada Imbriacola, che il più delle volte è satura per la presenza di migliaia di migranti. Piantedosi vuole puntare sulle “procedure accelerate di frontiera per rimpatriare velocemente i migranti economici, quelli cioè che non ottengono la protezione internazionale e provengono da Paesi sicuri”.

“Una cosa bisogna dirla: l’immigrazione non è solo una sfida italiana, ma europea. Non siete da soli”. Lo ha sottolineato rivolgendosi ai lampedusani Johansson, nel corso della conferenza stampa con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. All’incontro era presente il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino. “L’Italia è sempre sotto una fortissima pressione migratoria e quest’anno è cresciuta moltissimo, sono arrivati fino ad ora più di 65 mila migranti e molti di questi sono arrivati qui a Lampedusa. L’Italia sta cercando di far fronte in tutti i modi, ha anche varato una nuova legislazione”, ha proseguito il commissaria europeo.

“Non ci sono soluzioni miracolose per risolvere il fenomeno delle migrazioni, ma stiamo costruendo qualcosa che possa consentire una gestione più ordinata del fenomeno che mette insieme aspetti umanitari ma anche di sicurezza”, evidenza Piantedosi.