Petilia Policastro, Comune partecipa al lutto per la morte del killer di Lea Garofalo: è bufera

“L’iniziativa del sindaco di Petilia Policastro di partecipare a nome dell’Amministrazione comunale al lutto per la morte di uno degli assassini di Lea Garofalo è inaccettabile. La mafia vive di simboli, e i manifesti funebri fatti affiggere dal sindaco rappresentano un inchino delle istituzioni alla memoria di Rosario Curcio, condannato all’ergastolo in via definitiva per aver partecipato all’omicidio e alla distruzione del cadavere di Lea, punita per essersi ribellata ad un destino di ‘ndrangheta“. E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro.

“No, Lea Garofalo e l’uomo che bruciò il suo corpo per farlo sparire non sono uguali – aggiunge Ferro – neppure davanti alla morte. Chi rappresenta le istituzioni deve scegliere sempre da quale parte stare. Il sindaco ha mostrato di scegliere la parte sbagliata”.