Il vertice della Nato a Vilnius si svolgerà in uno “spirito anti-russo”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall’agenzia Tass. “L’Alleanza Atlantica ha una forte natura anti-russa e la Russia è percepita da loro come un nemico, e le discussioni si svolgeranno in questo spirito”, ha sottolineato Peskov.