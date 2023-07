Altro che pesce fresco: le mani della mafia sui prodotti ittici venduti in tutta Italia

StrettoWeb

Pesce adulterato distribuito in tutta Italia. La Puglia, regione considerato tra le migliori in Italia per la reperibilità di pesce fresco, subisce oggi un duro colpo in questo settore. I carabinieri del Nas di Bari, dalle prime ore della mattina, stanno eseguendo, tra l’altro, 18 misure cautelari personali. I militari del Nucleo sono coordinati dalla Procura della Repubblica di Trani, con il supporto dei competenti Comandi Provinciali Carabinieri.

Le misure sono state emesse dal Gip del Tribunale di Trani, a carico di titolari e dipendenti di aziende ittiche di Bisceglie, di una società di consulenza e di un laboratorio privato di Avellino, nonché alcuni provvedimento di sequestro, sia impeditivo che per equivalente, anche a carico di alcune delle società coinvolte.

Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata, tra l’altro, all’adulterazione di sostanze alimentari, frode e falso inerenti l’attività di produzione e commercio di prodotti ittici in tutto il paese. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Procura della Repubblica di Trani alle ore 10:30.