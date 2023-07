StrettoWeb

E’ stata una mattina di tensione e paura a Marsala, dove un uomo si è barricato in casa in via Giovanni Verga, minacciando di sparare dal balcone con un fucile. La zona era stata chiusa al traffico e sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco, i sanitari del 118, gli agenti della squadra mobile di Trapani anche le squadre speciali da Palermo. L’uomo, Giuseppe Barraco, si è arreso dopo alcune ore, fortunatamente senza conseguenze.