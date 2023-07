Paura nella notte a Catania: aeroporto in fiamme, voli sospesi | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Paura nella parte inferiore dell’aeroporto di Catania, invaso da un intenso fumo sviluppato da un incendio divampato nella notte. Il rogo è stato alimentato per molte ore dalla tarda serata di ieri sera e si è sviluppato nei pressi dei gate del Fontanarossa. La chiamata ai vigili del fuoco è giunta intorno a mezzanotte. A causa della nube che ha invaso l’aerostazione molti sono scappati fuori.

I passeggeri e tutti i presenti hanno abbandonato di corsa lo scalo. Urla e spintoni, nel fuggi-fuggi collettivo, con gente in fuga al buio dovuto al fumo, spinta all’esterno da personale della sicurezza che urlava “fuori, fuori tutti“. Al momento non risultano feriti gravi, ma solo persone intossicate dal fumo e sotto choc per la paura. Il rogo è stato circoscritto e spento dalle squadre intervenute anche dalla sede centrale del Comando provinciale.

Le fiamme, divampate per motivi ancora da accertare, sarebbero partite dal piano inferiore per poi estendersi al terminal partenze della struttura centrale. I vigili del fuoco intervenuti anche dalla sede del Comando provinciale hanno provveduto ad evacuare passeggeri e personale, circoscrivendo il rogo prima dell’1:00 e provvedendo alla messa in sicurezza dell’area. “Non si registrano danni a persone“, conferma lo scalo etneo.

La Società di gestione dell’aeroporto di Catania ha comunicato che, “a causa dell’incendio sviluppatosi nell’aerostazione, le operazioni di volo sono sospese fino alle 14 di mercoledì 19 luglio“. “Non si registrano danni a persone – spiegano in un tweet – Ringraziamo vigili del fuoco, enti di Stato, primo soccorso e comunità aeroportuale per aver agito tempestivamente“.

Incendio all'aeroporto di Catania

Paura a Catania: incendio nella notte