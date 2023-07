Paura per Brigitte Bardot: l’attrice colpita da malore improvviso

StrettoWeb

Brigitte Bardot, la diva francese per eccellenza, ci ha tenuto sulle spine: l’attrice, 88 anni, è stata colpita ieri 19 luglio da un malore improvviso nella sua casa di Saint-Tropez. La Bardot ha accusato alcuni problemi respiratori, tanto che il marito ha chiamato d’urgenza i soccorsi per paura che la situazione potesse peggiorare. Una volta giunti sul posto, l’equipe medica ha constatato che l’attrice si era sentita male a causa delle elevate temperature di questi giorni, portandola ad avere “fame d’aria” e a sentirsi debole, ma senza mai perdere conoscenza. I soccorsi sono comunque rimasti in casa per tenere sotto controllo le sue condizioni fisiche e, dopo averle somministrato dell’ossigeno, la diva si è ripresa e non è stato necessario un ricovero in ospedale. Brigitte, che spavento!