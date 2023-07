Patrick Zaki condannato a 3 anni, torna in carcere in Egitto

StrettoWeb

Oggi Patrick Zaki “è stato condannato a tre anni di carcere per “diffusione di notizie false” per alcuni articoli scritti sui social. La notizia arriva all’Ansa da uno dei 4 legali dell’attivista condannato in Egitto.

I suoi legali hanno promesso ricorso, ma si tratta di una sentenza inappellabile a causa delle leggi egiziane in materia di terrorismo. La sentenza, inoltre, dovrà essere sottoposta alla firma del presidente egiziano Al-Sisi che potrebbe decidere un’altra sorte per Zaki, compresa la grazia.