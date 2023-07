Palmi: Maria Astrid Fiumara al coordinamento nazionale di Roma dell’Ondif

StrettoWeb

Sabato 15 luglio 2023 si è tenuto a Roma, presso il Basilica Hotel, il Coordinamento Nazionale dei Presidenti, delle 100 sezioni presenti nei distretti territoriali delle Corti d’Appello distribuite su tutta la penisola, dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (ONDIF), tra le prime associazioni specializzate ad essere stata accreditata presso il Consiglio Nazionale Forense. Con estremo entusiasmo espresso dai vertici dell’Associazione, è stata presentata la sezione territoriale di Palmi, con la neo Presidente Avv. Maria Astrid Fiumara, che nel suo intervento durante il coordinamento ha trasmesso a tutta l’assemblea il senso di orgoglio nel succedere alla Past President Avv.Domenica Pirilli, e ad assumere l’incarico direttivo di una sezione ricostituta, che merita, nel solco della continuità in progressione, di essere referente qualificato per la magistratura locale e per tutte le figure professionali che operano in questo settore, usufruendo della competenza ed esperienza dei soci avvocati iscritti e di coloro che vorranno entrare a farne parte. Ha altresì lodato la dinamicità e il pragmatismo notato durante lo svolgimento dei lavori diretti dal Presidente Nazionale Prof. Avv. Claudio Cecchella, carisma certamente non scontato e che caratterizza l’associazione professionale di cui si pregia averne assunto la presidenza della sezione palmese. L’avv. Fiumara ha dichiarato: “Considero la sezione Ondif palmese un presidio di legalità, e auspico la massima collaborazione con le Istituzioni locali, con le realtà associative di settore, le sezioni calabresi, coordinate dall’ Avv. Teresa Cortese e di tutti soci per renderla sempre più operativa e vitale”.

L’Osservatorio si pone per obiettivo la ricerca e lo studio dell’evoluzione e delle tendenze del diritto di famiglia, nonché la promozione di iniziative di studio, confronto, dibattito, formazione e aggiornamento professionale, ha una propria rivista quadrimestrale (Osservatorio sul diritto di famiglia), una newsletter settimanale, un proprio programma formativo con una Scuola Centrale di formazione, gode di un proprio statuto, basato sul principio fondamentale della democraticità. L’Ondif riunisce i propri associati in periodici incontri formativi territoriali e in un forum nazionale annuale, si propone di operare per sensibilizzare la società civile sulle tematiche della giustizia e del ruolo della professione forense, di promuovere la tutela dei diritti delle persone e dei minori, soprattutto delle c.d. “fasce deboli” e dei soggetti vulnerabili, di promuovere la conoscenza e la diffusione delle normative europee e degli strumenti alternativi al processo giurisdizionale.