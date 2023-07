Palmi, all’Istituto comprensivo “De Zerbi – Milone” esperienza positiva per lo Sportello d’ascolto psicologico

StrettoWeb

Si è conclusa con un bilancio positivo l’esperienza del primo anno dello Sportello d’ascolto psicologico istituito presso l’Istituto comprensivo “De Zerbi – Milone” di Palmi nel corso dell’anno scolastico 2022/23 da poco concluso. Si tratta di un spazio dedicato al benessere fisico, psicologico e relazionale dei ragazzi, fortemente voluto e sostenuto dalla dirigente scolastica Marina Militano.

Lo sportello d’ascolto psicologico, aperto non solo agli alunni, ma anche alle loro famiglie, ai docenti e a tutto il personale della scuola, è stato gestito per l’aspetto educativo ed organizzativo dalla professoressa Francesca Borghi.

L’aspetto psicologico è stato invece curato dalla figura di un esperto esterno, la psicoterapeuta Sofia Ciappina. In particolare, la dottoressa Ciappina ha lavorato per prevenire o arginare situazioni di emergenza e rischio. Ha, inoltre, organizzato incontri collettivi e momenti di confronto coinvolgendo non solo i ragazzi, ma anche gli adulti della comunità scolastica, approfondendo temi di scottante attualità legati al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza.